Un incendie dans un entrepôt de menuiserie à Nanterre, plus de 400 élèves confinés

Un grand panache de fumée noire s'est dégagé ce mardi 10 janvier après l'incendie d'un entrepôt de menuiserie à Nanterre (Hauts-de-Seine), rue de Lens. Le feu a pris aux alentours de 14h30 selon les pompiers de Paris. Il n'a fait aucune victime et n'a pas nécessité d'évacuation, en revanche l'école Lucie-Aubrac a été confinée. Les plus de 400 élèves et la vingtaine d'enseignants ont dû rester dans l'enceinte de l'établissement, située à quelques centaines de mètres du bâtiment en flammes.

Il n'y avait aucune activité dans l'entrepôt d'une taille comprise entre 2.000 et 3.000 mètres carrés. Il est partiellement détruit. A 16 heures, le feu était maîtrisé. Un périmètre de sécurité a été mis en place, la circulation a été coupée rue de Lens et la préfecture des Hauts-de-Seine recommandait d'éviter le secteur.

Une centaine de pompiers étaient mobilisés à l'aide d'une trentaine d'engins. Leur mission s'est rapidement concentrée sur la protection des immeubles situés aux alentours, pour éviter toute propagation du feu.

