Un incendie dans un garage auto au Palais sur Vienne près de Limoges

Les pompiers de Limoges ont été appelés vers 4h20 ce vendredi pour un violent feu dans un garage automobile du Palais-sur-Vienne. De gros moyens ont été déployés, et l'incendie est désormais éteint.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un garage au Palais sur Vienne. Les pompiers ont été alertés vers 4h20 et ont envoyé de gros moyens.

Une vingtaine d'hommes et trois lances à incendie ont été déployés dans la zone artisanale qui donne sur la départementale 29, non loin du lycée St Exupéry. Des moyens venus des casernes de Limoges Beaubreuil et Martial Mittout. A l'intérieur du garage automobile, qui sert de carrosserie, plusieurs véhicules ont brûlé. La moitié du bâtiment à été touchée par les flammes, mais le reste a été sauvé par l'action rapide des pompiers. Il n'y a pas de blessés et aucune habitation n'a été touchée. Le feu a été éteint avant 7h.