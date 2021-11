Un incendie dans un gîte de Dordogne, le propriétaire tente de l'éteindre avant l'arrivée des pompiers

Un gîte a brûlé mardi soir à Champagne-et-Fontaine, entre Ribérac et Nontron en Dordogne. Le propriétaire a tenté d'éteindre les flammes avant l'arrivée des pompiers. Trente mètres carrés ont brûlé.

Il a tenté d'éteindre les flammes avec un extincteur, en attendant l'arrivée des pompiers. Le propriétaire d'un gîte de Champagne-et-Fontaine, près de la frontière avec la Charente entre Ribérac et Nontron en Dordogne, a été surpris mardi soir peu après 19 heures par un incendie dans le bâtiment à côté de sa maison qu'il loue comme gîte. L'origine du feu est encore inconnue. Les pompiers, les gendarmes et l'adjoint au maire ont été appelés sur place. Les sapeurs-pompiers ont déployé des camions pompe-tonne et deux lances à incendie pour venir à bout des flammes. Le gîte était inoccupé. Il a brûlé sur une trentaine de mètres carrés. Personne n'a été blessé.