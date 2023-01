Un incendie dans un hangar de 800 mètres carrés à l'Huisserie, un habitant est indemne

Un incendie s'est déclaré ce mardi après-midi dans un hangar de 800 mètres carrés qui sert de lieu d'habitation à l'Huisserie, au sud de Laval au lieu-dit la Megnannerie. L'électricité et le gaz ont été coupés par mesure de précaution.

L'habitant est indemne, son chien est décédé

Le feu a pris un peu après 15h30, il a été circonscrit un peu plus d'une heure après par les pompiers au moyen de cinq lances. "Au début, c'était de la brume, comme de la fumée mais je ne sentais pas d'odeur du tout, témoigne une voisine qui a alertée les secours, et par la suite, je suis sortie dans mon jardin et j'ai vu des fumerolles sortir du toit. Là, je me suis inquiétée, progressivement c'est devenu noir."

Un chien est décédé, il a été sorti de l'habitation indiquent les pompiers. L'habitation est accolée à un atelier de fabrication de pizzas, "préservé par l'action des secours". Les cinq occupants seront relogés dans l'entourage familial.

L'intervention était toujours en cours ce mardi à 17h et au total 20 sapeurs-pompiers sont mobilisés.