Le feu s'est déclaré au 3e étage de l'hôtel du printemps à Lourdes ce mardi midi, boulevard de la grotte, près de l'hôpital. Il y a peu de dégâts. Il y avait neuf personnes à l'intérieur, six ont été incommodées par les fumées. La maire de Lourdes avait pourtant fermé l'établissement, déclaré insalubre, il y a un peu plus d'un an, en décembre 2016. L'Agence régionale de santé avait alors relevé des problèmes d'électricité, et sur le réseau d'eau, qui n'était pas même plus potable.

Mais le propriétaire continuait à louer des chambres en meublé. Mi-décembre 2017, il avait été mis en demeure par l'Etat de reloger ses locataires avant la pose de portes en métal pour condamner définitivement le bâtiment.

Ce genre d'établissements pose de gros problèmes explique la maire, Josette Bourdeu : "ce sont des hôtels qui ont de toute façon mal évolué, avec la baisse de fréquentation que Lourdes a connu, ce genre d’hôtel n'ont pas été mis aux nouvelles normes, les propriétaires les ont petit à petit abandonnés, ça a souvent été racheté par des personnes qui ne connaissent pas ni les règles, ni les lois. On les ferme administrativement et ça tombe en désuétude. Et ils contrecarrent en louant, en faisant ce que j'appelle moi _des marchands de sommeil et du logement indigne_. C'est inquiétant partout dans Lourdes, ça me fait faire du souci partout. Quand la commission de sécurité constate des carences au niveau de la sécurité incendie et qu'il n'y a aucune volonté du propriétaire d'y remédier, je ferme administrativement les structures qui ne sont pas au niveau réglementaire. Et c'est pour ça que j'avais fermé celui là il y a un an".