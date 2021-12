Un incendie dans un immeuble de 11 étages à Caen : 50 personnes évacuées

27 sapeurs pompiers de l'agglomération caennaise et de Troarn ont été engagés sur l'intervention.

Les secours ont été appelés vers 16h pour un feu dans un immeuble de 11 étages, situé rue de Bourgogne dans le quartier du Chemin Vert à Caen. L'incendie s'est déclaré dans les caves du bâtiment. 27 pompiers de l'agglomération caennaise et de Troarn ont été déployés. L'incendie a été rapidement maîtrisé au moyen d'une lance. Mais il a généré beaucoup de fumées qui se sont propagées dans les appartements et les parties communes par les gaines techniques et le vide ordure.

Une cinquantaine de personnes se trouvaient dans l'immeuble au moment où le feu s'est déclaré, mais toutes avaient quitté leur logement avant l'arrivée des secours. A mesure que les opérations de ventilation se terminent, toutes sont progressivement en train de réintégrer leurs appartements.