Un incendie dans un immeuble du centre-ville d'Aix-les-Bains

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'Aix-les-Bains lundi soir. Trois personnes sont légèrement blessées et une vingtaine de résidents ont été mis à l’abri le temps de l'intervention des pompiers.

Aix-les-Bains, France

Un feu a pris lundi soir vers 20h15 dans un appartement du centre-ville d'Aix les Bains, 7 avenue de Verdun.

Trois personnes ont été légèrement blessées et transportées à l'hôpital.

Une vingtaine de résidents de l'immeuble ont dû être évacués et mis à l’abri dans un hôtel voisin, le temps de l'intervention.

Une cinquantaine de pompiers Savoyards ont été mobilisés, ainsi que les polices nationales et municipales d'Aix-les-Bains.

Les dégâts sont importants dans l’appartement dans lequel le feu s’est déclaré.

Plusieurs personnes ont dû être relogées, selon le maire Renaud Beretti.