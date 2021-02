Un incendie dans un local technique d'Orange à Crest, cette nuit

Le feu a pris au rez-de-chaussée de ce bâtiment de 3 étages. Il y aura des conséquences sur le réseau téléphonique et internet pour plusieurs clients du secteur.

Un incendie s'est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, vers 2h30 du matin, à Crest. Le feu a pris au rez-de-chaussée d'un bâtiment technique d'Orange, rue Edouard Branly, en face de la Poste.

Ce local abrite des éléments de commutation pour la téléphonie et internet. Une vingtaine de pompiers ont été engagés pour venir à bout des flammes.

On ne connaît pas pour l'instant l'ampleur des dégâts, mais il y aura des conséquences pour les clients d'Orange, qui vont se retrouver privés de téléphone et de connexion au web.

Deux sinistres en 24h

Cet incendie intervient 24h après un autre, dans le secteur, qui visait une antenne-relais : un feu criminel contre une installation à Gigors-et-Lozeron, à une quinzaine de kilomètres de Crest. Il a été allumé dans un local technique au pied du pylône, à l'intérieur de l'enceinte grillagée. Le répartiteur téléphonique d'Orange est hors service, privant des clients de téléphone fixe et d'internet et 500 abonnés n'ont plus de réseau mobile.

L'enquête devra déterminer s'il y a un rapport entre les deux incendies.