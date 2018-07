A Ensuès-la-Redonne, un incendie s'est déclaré ce lundi, dans une carrière "Les chaux de la Tour" en fin de journée. 50 pompiers sont intervenus et ont permis de préserver les 3 fours, la partie énergie et les 3 silos de chaux vive.

Ensuès-la-Redonne, France

A 18h10, ce lundi, le feu a pris dans une carrière "Les chaux de la Tour" à Ensuès-la-Redonne. L'incendie a démarré sur le tapis convoyeur et s'est propagé très rapidemment au concasseur situé en hauteur.

50 sapeurs-pompiers mobilisés

Le Codis a dépêché sur place 12 véhicules et 50 sapeurs-pompiers. La mise en œuvre d’une lance à débit variable de plain-pied, un canon et une lance à débit variable sur échelle, a permis de préserver les 3 fours, la partie énergie du site ainsi que les 3 silos de chaux vive. L’entreprise qui emploie 20 salariés, reprendra son activité sous 5 jours et ne fera pas l’objet de chômage technique. Par ailleurs, elle compte parmi ses clients de grandes industries du département qui ne seront pas impactées et l’activité n’est pas remise en cause par le sinistre.

Le feu a pris sur le tapis convoyeur - Pompiers des Bouches du Rhône