Un impressionnant incendie dans une casse auto d'Anglet

Il s'agit de l'entreprise Caréco Prieur, avenue de Cambo. Une dizaine d'employés se trouvaient sur le site et ont pu être évacués. Il n'y a aucun blessé.

Le panache de fumée est visible à plusieurs km à la ronde. © Radio France - Ttotte Darguy

Des salariés étaient en train de travailler sur la dépollution de moteurs lorsque le feu a pris, provoquant plusieurs explosions. Dans l'atelier de la casse se trouvait de l'acier et du plastique. Un impressionnant panache de fumée noire est d'ailleurs visible à plusieurs km à la ronde, inquiétant les internautes sur les réseaux sociaux.

