Les pompiers des Hautes-Pyrénées sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche sur un incendie dans une maison, au sud de Tarbes, à Hibarette. Un couple et leurs enfants ont été évacués, l'un d'eux âgé de 18 ans est grièvement blessé.

Un incendie dans une maison en Bigorre, une famille évacuée et un des enfants grièvement blessé

En Bigorre, les secours ont été alertés vers 2h du matin dans la nuit de ce dimanche 30 janvier. Un incendie s'est déclaré dans une maison située au sud de Tarbes, à Hibarette. Quatre personnes ont été évacuées, il s'agit d'une famille composée d'un couple et leurs deux enfants. Tous ont été transportés à l'hôpital de Tarbes. Un des enfants, un jeune homme de 18 ans est grièvement blessé, son pronostic vital est engagé. Les parents et l'autre enfant sont blessés plus légèrement.

Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances de cet incendie dont on ignore encore la cause. D'après les secours, certains membres de la famille dormaient à l'étage et ont été intoxiqués par les fumées.