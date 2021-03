Un incendie dans une maison fait deux blessés à Marnézia dans le Jura

La totalité d'une maison est partie en fumée à Marnézia dans le Jura, la nuit du vendredi au samedi 13 mars, vers 1 heure du matin. Voulant attraper des affaires, les habitants, un couple d'une cinquantaine d'années, se sont brûlés les mains et les pieds. Ils ont été hospitalisés.

Un incendie est parti d'un atelier dépendant d'une maison à Marnézia dans le Jura, dans la nuit du vendredi 12 mars vers 1 heure du matin.

La maison détruite par l'incendie, les habitants blessés

Les habitants ont été hospitalisés à Lons-le-Saunier. L'homme et la femme de 57 et 58 ans se sont brûlés les mains et les pieds en voulant récupérer des affaires. L'habitation a été complètement détruite par les flammes.