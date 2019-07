Un incendie de forêt entre les communes de Raou L'Etape et de Luvigny

Un incendie s'est déclaré dans les forêts de Luvigny, près de Raon L'Etape. Les sapeurs pompiers de Meurthe-et-Moselle et des Vosges sont sur place pour limiter la propagation.

Raon-l'Étape, France

Le feu s'est déclaré vers 17h et la fumée est visible au loin. 1000m² de massif forestier brûlent au lieu-dit Trupt, entre les communes de Raou L'Etape et de Luvigny à la frontière de la Meurthe-et-Moselle et des Vosges.

Un groupe "feu de forêt" a été envoyé sur place. Une quinzaine de sapeurs pompiers, trois camions incendie et un camion-citerne ont été mobilisés par les pompiers de Meurthe-et-Moselle. Les pompiers des Vosges ont envoyé un camion incendie, cinq pompiers et un spécialiste des feux de forêt.

Trois lances cherchent à circonscrire l'incendie pour limiter la propagation.

Cette zone est potentiellement à risque, à cause de la végétation composée majoritairement de résineux et du relief montagneux.