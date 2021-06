Un incendie de garage a menacé plusieurs appartements de Murviel-lès-Béziers cette nuit

On a évité le pire la nuit dernière à Murviel-lès-Béziers ou un incendie a failli détruire plusieurs appartement de la place Louis Griffe. A l'origine, le feu s'est déclaré dans un garage et a ensuite vite menacé tout un quartier. Plusieurs personnes ont été évacuées. On ne déplore pas de blessés.