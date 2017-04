Un incendie de plus à l'usine désaffectée de Duralex à Rive de Gier

Il y a eu quatre ou cinq incendies en un an dans cette ancienne usine qui abrite aujourd'hui encore des matières toxiques.

L'incendie de dimanche sur l'ancien site de Duralex est loin d'être le premier. Cette fois, le feu a pris sur la toiture et sur les bardages de l'usine. Une trentaine de sapeurs pompiers a mis un peu plus d'une heure pour venir à bout des flammes. Au final, environ 200 mètres carré ont pris feu. L'usine Duralex avait fermé ses portes il y a dix ans. Cette friche industrielle a été incendiée quatre ou cinq fois lors de la dernière année.

Jean-Louis Rousset, adjoint à la mairie de Rive de Gier, en charge des questions de sécurité est très inquiet de ces incendies à répétition : "il y a des produits plus ou moins toxiques, de l'amiante, des huiles usagées, du gazole et de plus, nous avons un supermarché en face qui se demande si un jour il ne va pas prendre feu d'une façon ou d'une autre."

Une enquête doit déterminer les causes de l'incendie de dimanche. Pour Jean-Louis Rousset, la friche est devenue "le terrain de jeu de quelques malfaisants." Les autres causes étant à écarter : "il n'y pas d'électricité donc, il n'y a pas de court circuit" analyse-t-il.