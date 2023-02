Un incendie déclaré dans un immeuble de quatre étages à Alès

Un immeuble de quatre étages a pris feu dans la nuit de ce mercredi à Alès, vers une heure et demi, rue du docteur Calmette, près de l'avenue Vincent d'Indy. L'incendie s'est déclaré au rez-de-chaussée et un habitant a été intoxiqué à cause des fumées. Une personne est relogée par la Mairie. Les sapeurs-pompiers ont notamment mobilisé 2 fourgons et une échelle aérienne.

