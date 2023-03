Un incendie déclaré dans un immeuble près de la Porte d'Auguste à Nîmes

Un feu déclaré ce jeudi matin au-dessus de la Porte d'Auguste à Nîmes, rue de l'Enclos Rey vers quatre heures du matin. Les flammes sont parties dans un bâtiment d'un étage et ont touché six habitations. Aucun blessé à déplorer même si deux personnes ont inhalé des fumées. On ne connaît pas encore l'origine du feu qui est parti dans les parties communes en rez-de-chaussée. Les cinq habitants présents ont pu rester dans leurs logements. 20 pompiers ont été mobilisés avec six engins au total.

ⓘ Publicité