Un incendie détruit 11 véhicules du service voirie de La Ferté-Bernard

"Les véhicules les plus lourds et les plus équipés ont brûlé", résume le maire de La Ferté-Bernard. Didier Reveau est venu constater les dégâts ce samedi 27 mai. Dans la nuit, aux alentours de 23 heures, un incendie s'est déclaré dans un bâtiment de 1.200 mètres carrés du service voirie de la ville.

Pas de blessés mais des fourgons et des camions complètement calcinés. L'heure est à la déclaration d'assurance. Une réunion pour réorganiser les tournées est prévue mardi 30 mai.

Ce samedi matin, les gendarmes poursuivent leur enquête : pour le moment, rien ne permet d'expliquer l'origine de ce sinistre. Les pompiers vont lever leur surveillance selon le maire de la commune.