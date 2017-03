Gironde - Landes : Un feu de forêt détruit 250 hectares dans le camp militaire de Captieux

Le feu s'est déclaré ce jeudi après-midi à l'intérieur du site militaire. La préfecture de la Gironde annonçait en fin de journée que 250 hectares de pins étaient partis en fumée dans l'un des plus grands champs de tir d'Europe.

Soixante-dix pompiers sont intervenus en renfort des moyens militaires présents sur place. Des moyens aériens, deux Canadairs, ont également été mobilisés ce jeudi pour circonscrire l'incendie qui s'est rapidement propagé. Le feu est parti à l'intérieur du camp du poteau, un site militaire immense de quelques 9.600 hectares, ce qui représente à peu près la surface de la ville de Paris intra-muros. Son nom officiel est CTPE, champ de tir et polygone d’essai. C'est l'un des plus grands terrains d'Europe permettant de tester des tirs militaires air-sol et l'usage d'explosifs. Il est situé en fait sur six communes. Lucmau et Captieux en Gironde. Callen, Lencouacq, Luxey et Retjons dans les Landes.

Pas d'origine précisée

Les pompiers ne pouvant communiquer d'information concernant un sinistre sur un terrain militaire, c'est la préfecture de Gironde qui a confirmé l'information, de manière très concise. Elle n'a pas précisé l'origine de l'incendie. On ne sait pas si c'est un exercice de tir ou un test d'explosion qui a déclenché le feu. Ou une autre cause accidentelle. L'incendie est resté très loin des limites du camp et n'a pas menacé les populations et les habitations des communes avoisinantes. Le feu a pu être contenu dans une zone délimitée par de nombreux pare-feux et ne présentait pas en fin de journée de risque de débordement.