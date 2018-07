Tessy-sur-Vire, France

Un site de stockage d'ordures a pris feu sur le site de stockage des déchets de Véolia à Tessy-sur-Vire cet après-midi, à la limite entre Manche et Calvados. Selon le maire Michel Richard, "le feu est parti d'un camion qui venait déposer des déchets, et ça s'est propagé au hangar qui contient de nombreux déchets toxiques et industriels".

La fumée était visible de loin sur la route, une fumée très épaisse et désagréable, puisque ce sont des déchets plastiques et autres aérosols qui ont brûlé"

Un supermarché évacué

L'incendie a été attisé par de gros coups de vents, il a détruit les 1500 mètres carrés d'entrepôt. Les 35 pompiers sur place ont réussi à l'éteindre un peu avant 18 heures mais ils ont travaillé jusque tard pour arroser les amas de déchets et éviter les reprises de feu.

Le périmètre a été bouclé plusieurs heures car il y a une station essence juste à côté du site de stockage. Le supermarché Carrefour à proximité a également été évacué. Un sapeur pompier a été légèrement incommodé par les fumées, mais n'a pas été transporté à l'hôpital.