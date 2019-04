Un incendie détruit le confessionnal de l'église Notre-Dame de Grâce à Eyguières

Un incendie a détruit le confessionnal de l'église d'Eyguières dimanche en fin de journée. Le pire a été évité grâce à l'intervention d'un habitant qui vit en face de l'édifice et des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.

Eyguières, France

Un incendie a détruit le confessionnal de l'église Notre-Dame de Grâce, dimanche en fin d'après-midi à Eyguières, a appris France Bleu Provence auprès des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. L'incendie a pris vers 16h40 dans le confessionnal pour une raison inconnue avant de se propager à une estrade en bois, à droite de l'autel dans cet édifice religieux qui date du XVIIIe siècle.

Des flammes de plusieurs mètres, selon le maire

"Des flammes de plusieurs mètres de haut s'échappaient de l'église", selon le maire d'Eyguières, Henri Pons, encore choqué et dans le contexte de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Une surface comprise entre 10 et 20 mètres carrés a été détruite.

Une trentaine de sapeurs-pompiers sont intervenus avec six véhicules. Des experts de la gendarmerie scientifique se sont également rendus sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce sinistre.

L'édifice en partie sauvé grâce à un habitant

Un habitant d'Eyguières qui vit en face de l'église a aperçu les flammes qui s'échappaient d'un vitrail. "Il a récupéré des extincteurs se trouvant dans le cinéma du village et est entré courageusement dans l'église en attendant que les sapeurs-pompiers arrivent", raconte Henri Pons à France Bleu Provence. "Si cet habitant courageux, ancien sportif de haut niveau, n'était pas intervenu, l'église aurait probablement brûlé complètement. On était un dimanche de Pâques et il n'y avait personne dans le village", a précisé le maire d'Eyguières.