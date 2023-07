Un incendie détruit le hangar d'un paysagiste aux Fins dans le Haut-Doubs

Un incendie impressionnant a détruit la hangar d'un paysagiste aux Fins près de Morteau, dans le Haut-Doubs. Le feu s'est déclaré vers 17h, dans ce local qui abrite tout le matériel de l'entreprise. A ce moment-là, un apprenti âgé de 17 ans est en train de manipuler du carburant dans le hangar. Le carburant s'enflamme, et le jeune se brûle.

Un panache de fumée visible depuis Morteau

L'apprenti sort en courant du local et alerte son patron et l'employé de l'enteprise, qui se trouvent dehors. Rapidement, le local s'embrase, et un énorme panache de fumée noire se forme visible depuis Morteau. Le hangar comporte une cuve de fioul et des machines, qui expliquent en partie ces images et l'odeur qui envahit le village. Quand les pompiers arrivent, ils ne peuvent plus rien sauver : le hangar de 200 m2 est complètement détruit.

L'apprenti transporté à l'hôpital

Ce paysagiste est bien connu aux Fins, installé depuis une vingtaine d'années. Son apprenti, brûlé au deuxième degré à la cheville a été transporté à l'hôpital de Pontarlier. Les gendarmes ont ouvert une enquête afin de déterminer pourquoi le carburant s'est enflammé.