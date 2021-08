Un incendie détruit quatre hectares de forêt aux portes de Nîmes

Depuis 12h14, les sapeurs-pompiers du Gard sont engagés sur un feu de forêt sur la commune de Nîmes, au nord de la route d’Anduze, à proximité du mas de Ponge. Ce feu, difficile d’accès, est attisé par un fort vent de secteur nord. Le centre opérationnel des sapeurs-pompiers du Gard a engagé d’emblée d’importants moyens terrestres et aériens.

Douze engins de lutte contre les feux de forêt, l’hélicoptère bombardier d’eau, quatre Canadair et un Dash de la Sécurité civile composent le premier détachement. Ce sont 70 sapeurs-pompiersqui sont à pied d’œuvre pour lutter contre ce sinistre. Le Dash et les Canadair ont effectué au total une dizaine de largages afin de limiter la propagation. La surface brûlée est d’environ quatre hectares et ce feu est désormais en évolution favorable, grâce à l’action combinée des moyens au sol et des avions. Il n'y a pas d'habitation directement menacée.

En cette période estivale où le risque feux de forêt est extrêmement prégnant, il est rappelé à la population de faire preuve de vigilance aux abords des massifs forestiers. Les sapeurs-pompiers du Gard demandent à la population de ne pas se rendre sur les lieux afin de ne pas gêner l’action des secours.