Un incendie détruit quatre hectares de végétation à Saint-Quentin-la-Poterie

Saint-Quentin-la-Poterie, France

Les sapeurs-pompiers sont intervenus sur un feu de végétation ce vendredi 19 juillet vers 18h à Saint-Quentin-la-Poterie. L'incendie a détruit quatre hectares de chaume, de cyprès et de roseaux. Les soldats du feu sont parvenus à maîtriser les flammes grâce à six camions et un canadair.