Un incendie détruit un appartement du quartier de Planoise à Besançon, trois blessés

Un incendie a détruit un appartement dans un immeuble du quartier de Planoise à Besançon, rue de Picardie, ce mardi après-midi. Le feu décrit comme "violent" par les pompiers du Doubs s'est déclaré dans le salon du logement, vers 17h30.

Une femme et deux enfants blessés

Les trois occupants, une femme âgée de 52 dans et ses deux enfants de 9 ans et 19 ans sont sortis d'eux-mêmes de l'appartement avant l'arrivée des pompiers. Ils sont légèrement blessés, à cause des fumées respirées, etont été transportés au CHU. Une dame âgée de 90 ans, habitante du sixième étage de l'immeuble, a également été prise en charge pour des examens de contrôle.

L'incendie a pris dans le salon de l'appartement. © Radio France - Anne Fauvarque

L'immeuble n'a pas été évacué.

Vingt pompiers et des policiers ont été mobilisés sur place. © Radio France - Anne Fauvarque

Les secours ont déployé des moyens importants dans ce quartier dense. Vingt pompiers et cinq véchiules ont été mobilisés sur place, ainsi que des policiers.