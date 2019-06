Un incendie détruit un poste électrique au barrage du Saillant en Corrèze

Le Saillant d'Allassac, Allassac, France

L'incendie s'est déclaré dans le courant de l'après-midi. C'est un condensateur qui a pris feu embrasant tout le poste électrique. Une épaisse fumée s'en est dégagée comme en atteste les photos ci-dessus.

45 pompiers ont été mobilisés sur cet incendie. Ils sont venus de tous les centres de secours des alentours : Brive, Tulle, Donzenac, Allassac, Objat , Vigois et Ayen. L'intervention a été délicate et technique : un courant de 90 000 volts passe dans ce poste électrique. Qui plus est une cuve de fioul se trouve à proximité. Une coupure de courant a été nécessaire le temps de l'intervention. Elle a impacté environ 3000 foyers