Un incendie détruit un restaurant à Nîmes, avenue du Maréchal Juin

Les sapeurs pompiers du Gard sont intervenus dans la nuit de dimanche à lundi, vers minuit et demi, pour un départ de feu dans un restaurant situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment de trois étages à Nîmes, avenue du Maréchal Juin. Il s'agit du restaurant "Crêpe to crêpe". L'action des secours a permis de maitriser rapidement le sinistre et d'éviter les propagations. L'ensemble de l'établissement a été touché par la fumée.

Il n'y a heureusement aucun blessé.

Pas de blessés non plus mais l'étage d'une maison a été détruit par les flammes, ce dimanche, à Saint-Christol-lès-Alès. Les pompiers sont intervenus pour un feu de toiture. L'incendie a été éteint en début d'après-midi.