Un incendie détruit une partie de l'hôpital psychiatrique de Sète

La moitié du service psychiatrique adulte de l'hôpital de Sète (Hérault) a été détruit par un incendie dimanche soir.

Personne n'a été blessé mais le bâtiment sera indisponible pour plusieurs mois.

C'est le secteur fermé de l'hôpital psychiatrique qui a été touché par l'incendie, deux chambres et le couloir ont été entièrement détruits. Ailleurs ce sont les vitres qui ont explosé, les installations électriques qui ont fondu, ou la suie qui a tout simplement noirci les lits. Au total il y avait 11 lits et deux chambres d'isolement. Quatre patients y étaient accueillis lorsque le feu a pris dimanche soir, ils ont été transférés dans l'autre unité, le secteur ouvert qu'il a donc fallu fermer pour assurer la sécurité du personnel et des patients eux mêmes.

Pour la direction de l'hôpital, l'acte volontaire ne fait guère de doute car il y a eu plusieurs départs de feu. Et cela ne peut pas venir d'une simple cigarette, il y a surement eu un combustible déversé, c'est l'enquête qui devra le déterminer. Un incendie volontaire provoqué sans doute par un patient, le secteur est fermé et donc forcément très difficile d'accès.

Le bâtiment très endommagé malgré l'arrivée rapide des pompiers venait d'être rénové, il avait rouvert en septembre. Il sera indisponible entre 9 et 11 mois selon la direction qui a porté plainte.