Gérants et salariés d'une pizzeria, près de Mayenne, au chômage technique après un incendie sur leur toit

Les deux gérants et leurs trois salariés étaient au rez-de-chaussée quand l'incendie s'est déclaré dans les combles.

Jublains, France

Un incendie s'est déclaré un peu avant midi, ce samedi 21 septembre, sur la toiture d'une pizzeria à Jublains, près de Mayenne. Heureusement, il n'y a pas de blessé selon les pompiers mais les dégâts sont importants.

Le feu s'est déclaré dans des combles non-aménagées. Le premier étage réservé aux habitations était inoccupé. En revanche, au rez-de-chaussée où il y a la pizzeria, cinq personnes étaient en train de déjeuner.

La toiture en partie détruite

Ces cinq personnes, ce sont les deux gérants et propriétaires de la pizzeria et leurs trois employés. Ils ont pu sortir à temps et il n'y a pas eu de blessé.

La toiture a été partiellement détruite, les dégâts sont importants, les gérants et leurs employés se retrouvent donc au chômage technique pour une durée indéterminée selon les pompiers. Un peu avant 17 heures, ce samedi, une vingtaine de pompiers sont encore sur place.