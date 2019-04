Un incendie ravage la toiture d'un château à Morville-en-Beauce

Morville-en-Beauce, France

Un incendie a éclaté hier en fin de journée ce dimanche 07 avril à Morville-en-Beauce dans le château de Beauclair. La toiture s'est entièrement embrasée et selon les pompiers entre 200 et 300 mètres carrés de l'édifice ont été dégradés.

Selon le SDIS 45, le chateau était en rénovation et il était donc inoccupé quand le feu s'est déclaré. "Il n'y avait également plus aucun meuble ni oeuvre d'art à cause des travaux qui avaient lieu", précisent les pompiers.

Au total, 19 camions et 35 pompiers se sont rendus sur place. L'incendie a été maîtrisé vers 19h30.