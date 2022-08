Un incendie en cours à Boisbreteau en Charente, 150 hectares détruits, 220 pompiers sur place

Les incendies s'enchaînent dans ce secteur à risque, à cheval entre la Charente-Maritime et la Charente. Celui qui s'est déclaré ce lundi 8 août en soirée est de taille. Les pompiers ont lutté toute la nuit sur la commune de Boisbreteau, dans le sud de la Charente. La préfecture informe ce mardi matin, dans un point de situation à 8 heures, que 150 hectares sont détruits, 220 pompiers sur toujours sur place. Pour l'instant, le feu n'est toujours pas fixé et reste en développement. Une trentaine de personnes ont été évacuées par précaution dans la salle des fêtes de la commune.

Des renforts aériens attendus dans la matinée

Les pompiers charentais sont épaulés par leurs collègues d'autres départements de Nouvelle-Aquitaine ainsi que des Pays-de-la-Loire. "Des moyens aériens – hélicoptère bombardier d’eau et canadairs – sont attendus dès ce matin en renfort des moyens au sol", précise la préfecture. Qui a activé le centre opérationnel départemental dès 7 h ce matin. La préfecture appelle également "à la plus grande prudence et demande à la population de suivre les consignes des sapeurs-pompiers et des forces de l’ordre."

Enedis a également coupé l'électricité de deux lignes à haute tension, 200 foyers sont impactés.

Des routes coupées

Selon notre reporter sur place, de nombreuses routes sont coupées dans le secteur. Sur la RN10, les sorties sont déconseillées vers Le Tatre et Touverac direction Angoulême et Bordeaux.