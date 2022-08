Incendie à Fercé-sur-Sarthe : le feu a parcouru 80 hectares à 19h

Un incendie s'est déclaré ce vendredi 12 août sur la commune de Fercé-sur-Sarthe, près de Saint-Jean du Bois (Sarthe). A 19h, le bilan est de 80 hectares parcourus et le feu progresse encore. Le trafic des trains est perturbé sur l'axe Le Mans-Angers-Nantes.

La fumée est visible à plusieurs kilomètres : ce vendredi 12 août, un incendie s'est déclaré sur la commune de Fercé-sur-Sarthe, pas très loin de Saint-Jean-du-Bois. Selon les informations recueillies par notre reporter Alexandre Chassignon sur place, le feu a parcouru 80 hectares à 19h et progresse encore. C'est d'ores et déjà le deuxième plus important incendie de l'été en Sarthe, après celui de Mulsanne-Teloché mi-juillet.

Une centaine de pompiers mobilisés

Les pompiers ont installé leur PC à la mairie de Fercé, ils sont une centaine mobilisés. Le vent pousse le feu vers le sud et donc vers la rivière Sarthe, ce qui permet aux pompiers de n'avoir qu'un seul flanc "à traiter". Au nord, il y a de la pinède, qui tant que le vent ne change pas de direction, n'est pas menacée. La zone touchée par l'incendie comprend aussi des herbes sèches et de la broussaille, ce qui explique la propagation très rapide depuis le départ situé au lieu-dit Breslay, près du bourg de Fercé.

Un auditeur de France Bleu Maine se trouve tout près de l'incendie de Fercé - Jonathan Yvon

Un pompier a été légèrement blessé en début d'intervention, il souffre de brûlures. La voie ferrée de l'axe Le Mans-Angers-Nantes est toute proche, le trafic des trains devrait être perturbé au moins jusqu'en début de soirée. Il est à 19h totalement interrompu entre Le Mans et Sablé.

Un incendie s'est déclaré le vendredi 12 août 2022 à Fercé-sur-Sarthe (Sarthe). Le panache de fumée est visible de loin, comme ici de Chemiré-le-Gaudin. © Radio France - Alexandre Chassignon

