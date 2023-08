Un incendie en cours à Luglon, les flammes ont déjà parcouru 20 hectares

Les pompiers luttent ce jeudi matin contre un incendie à Luglon dans les Landes. Selon la Préfecture des Landes, le feu a déjà parcouru 20 hectares. 63 sapeurs-pompiers sont mobilisés, et 42 personnels de la sécurité civile. Pour la première fois de l'été, les moyens aériens sont déployés avec 1 PUMA et 2 Air Tractor.

Le feu n'est pas encore maîtrisé, et l'inquiétude provient des conditions météorologiques. La DFCI indique que le vent souffle fort sur place.

La Préfecture des Landes demandent d'éviter le secteur.

Plusieurs incendies provoqués par les orages

Depuis la nuit dernière, du 9 au 10 août, les pompiers sont à pied d'œuvre dans plusieurs communes des Landes. Les orages de la nuit ont provoqué des départs d'incendies. Des impacts de foudre qui ont enflammé la forêt à Léon, Beylongue, Begaar et Meilhan entre minuit et une heure du matin.

À Léon, le feu est parti à 1h du matin, il est fixé et a parcouru une dizaine d'hectares. À Beylongue, le feu est parti vers 00h15, il a parcouru15 hectares et l'incendie est maîtrisé précise la Préfecture des Landes. À Begaar, le maire de la commune indique que le feu a été maîtrisé peu avant 9 heures, les flammes ont parcouru 2 hectares et demi. Enfin à Meilhan, 2000 mètres carrés ont brûlé. Enfin un incendie s'est aussi déclaré ce matin à Herm, le feu est fixé, il a parcouru 2.500 mètres carrés.

Au total, 113 sapeurs-pompiers sont mobilisés dans la lutte contre les incendies en cours dans le département. Le pélicandrome de Mont-de-Marsan est activé. La Préfecture des Landes demande d’éviter les secteurs concernés