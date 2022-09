Val-de-Marne : un spectaculaire incendie au marché de Rungis sur le point d'être maitrisé, selon les pompiers

Ses fumées sont visibles depuis Paris, à une dizaine de kilomètres au Nord. Cedimanche 25 septembre, un incendie s'est déclaré au marché international de Rungis. Le feu s'est déclenché au coté sud du marché, sur la commune de Chevilly-Larue (Val-de-Marne), selon le PC sécurité de Rungis. Aucune victime n'est à déplorer et il n'y a pas de risque de propagation, selon les pompiers. Le feu s'est déclenché dans une zone "très éloignée des habitations et se trouve dans une zone fermée", assure Yacine Ladjici, conseiller municipal de Chevilly-Larue, sur son compte Facebook.

Une centaine de soldats du feu mobilisés

En ce début d'après-midi, l'incendie est presque maitrisé selon les sapeurs-pompiers de Paris. Trente engins et une centaine de soldats du feu ont été mobilisés sur cet incendie. Les pompiers sont sur place et conseillent, via un tweet, d'éviter "vos déplacements dans ce secteur et faciliter le passage des secours". Il faut dire que les fumées sont visibles à des kilomètres à la ronde, en hauteur, notamment depuis Paris.

L'incendie au marché de Rungis est visible depuis l'aéroport d'Orly, dans le Val-de-Marne. © Radio France - Théo Caubel

