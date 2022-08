Incendie dans la forêt de la Hardt à Rixheim : 16 hectares ont brûlé

Un incendie est en cours depuis mercredi en fin d'après-midi dans la forêt de la Hardt à Rixheim près de Mulhouse. Une épaisse fumée noire se dégage, visible depuis la route, nous a indiqué un auditeur de France Bleu Alsace.

Les secours ont été appelés à 17h10 pour un départ de feu près de la maison forestière. Ils sont plus de 60 pompiers sur place, avec 15 véhicules et l'appui d'un engin de l'Euroairport de Bâle-Mulhouse.

16 hectares brûlés

A 19h30, le feu n'est pas fixé indiquent les pompiers, mais il est en "baisse d'activité". 16 hectares ont brûlé, essentiellement des broussailles et des petits arbres. Les pompiers redoutent que le vent ne se lève et fasse repartir le feu.

La RD108 à Rixheim est coupée à la circulation entre Rixheim et Ottmarsheim, indiquent les services de la Collectivité européenne d'Alsace.

La forêt de la Hardt, caractérisée par un sol très sec, s'étend sur 13.000 hectares à l'est de Mulhouse. Elle constitue l'une des plus grandes chênaies de France et abrite de nombreuses espèces d'oiseaux.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les pompiers ont été appelés pour un feu dans la forêt de la Hardt près de Mulhouse. - Gilles Kaemmerlen