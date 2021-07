Un incendie en cours dans le secteur de Rochefort-du-Gard

Le vent violent à nouveau en cause dans un incendie dans le secteur de Rochefort du Gard. En tout début de soirée, une dizaine d'hectares de végétaux ont été parcourus. Pas de blessé ni de maisons touchées par cet incendie qui s'est déclaré vers 17 heures 15 dans un champ de chaume. Le feu n'est pas encore fixé mais ne menace pas les vies ou les biens.

Un vent très violent qui n'a pas arrangé les choses

Le vent a fait sauter les flammes sur la nationale 100, il s'est propagé à un autre champ avant d'atteindre un massif boisé. L'hélicoptère bombardier d'eau a procédé à une dizaine de largages et 2 canadairs, un chacun. 90 hommes étaient sur place et une trentaine de véhicules pour un incendie contre lequel on s'attendait à lutter plusieurs heures et mettre en place une surveillance nocturne pour éviter toute reprise.

9 hectares à Beaucaire

Meynes, près de 4 hectares, Blauzac, 6.000 M2 ce samedi. Et ce dimanche, 9 hectares de végétaux à Beaucaire. Le feu qui s'est déclaré en tout début d'après-midi est désormais fixé. 80 sapeurs-pompiers étaient mobilisés sur le feu de végétaux lieu-dit Bieudon à Beaucaire. 9 hectares de végétaux ont été brûlés. Un périmètre de surveillance a été mis en place.