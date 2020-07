Un incendie en cours dans le sud-Gironde, des habitants évacués et plusieurs centaines d'hectares menacés

La nuit s'annonce longue pour les pompiers de Gironde. Un incendie est en cours ce lundi en fin de journée au Tuzan, dans le sud du département. Près de 150 hectares de forêt a déjà brûlé mais plusieurs centaines sont menacés. Les communes du Tuzan et de Saint-Symphorien commencent à être en partie évacuées. Le feu est particulièrement virulent, s'auto-alimente et se déplace rapidement. Avec les fortes températures de ces derniers jours, la végétation est sèche. Par ailleurs, le terrain est difficile pour les hommes du feu, avec des parcelles entourées de fossés et un sol sableux, ce qui complique les déplacements des camions de pompiers.

Actuellement, 169 hommes et plus de 100 camions sont sur place. Et 25 pompiers des Landes viennent en renfort. Quatre avions bombardier d'eau, deux de type Dash et deux Canadairs en provenance de Nîmes sont mobilisés. Un camion de pompiers a brûlé, mais les deux hommes qui se trouvaient à bord sont sains et saufs. Une ferme photovoltaïque est menacée par les flammes. Aucune habitation n'est menacée pour l'instant.

La préfecture de la Gironde conseille d'éviter de circuler dans le secteur. Le sous-préfet de Langon est sur place.