Un incendie en cours dans l'ancien centre de rééducation désaffecté du côté d'Ouzouer-des-Champs

Les pompiers du Loiret sont mobilisés depuis 11h ce lundi pour tenter de maîtriser un important incendie du côté d'Ouzouer-des-Champs : la toiture d'un ancien manoir, plus précisément le centre de rééducation fontionnel des Ormes, désaffecté depuis des années, a pris feu. Plus de 400 mètres carrés de toiture ont déjà brûlé, plus quelques arbres, et de la végétation. Il n'y a pas d'habitations proches aux alentours.

Plus de 28 soldats du feu sont mobilisés, ainsi que 12 camions.