Incendie à Sainte-Marie-la-Mer : un hectare brûlé et des caravanes détruites

Entre 18 heures et 18h30, un incendie s'est déclaré sur la commune de Sainte-Marie-la-mer. Le feu a pris dans un campement de gens du voyage sur la D11, l'ancienne route entre Sainte-Marie village et Canet village, juste avant le pont sur la Têt. Une surface d'un hectare a brûlé et 80 pompiers ont dû intervenir mais également une vingtaine d'engins et l'hélicoptère bombardier d'eau. À 19h30, l'incendie était en passe d'être circonscrit.

Dans ce champs, une quinzaine de caravanes sont installées, le feu a pris au début du champs et s'est propagé de caravane en caravane : au final cinq seraient détruites selon les premiers éléments. Des bonbonnes de gaz ont explosé. Les personnes présentes ont eu le temps de quitter les lieux.

Cette journée de mardi avec la présence d'une forte tramontane était une journée à risque concernant les incendies. Et, justement, le vent a favorisé la propagation des flammes et le feu a poursuivi son chemin au-delà du champ et se propage le long des berges de la Têt.

Le panache de fumée est visible à plusieurs kilomètres, notamment depuis les plages de Canet et Sainte-Marie. L'incendie provoque d'importantes difficultés de circulation depuis 18h30.