Incendies en Dordogne : le feu d'Eygurande fixé, celui de La Roche-Chalais "n'a pas progressé pendant la nuit"

Deux incendies se sont déclarés dimanche en fin d'après-midi dans le secteur de La Roche-Chalais et Eygurande, en pleine forêt de la Double. Trois avions et un hélicoptère sont mobilisés, et 230 pompiers. À minuit,110 hectares avaient brûlé. L'incendie d'Eygurande est fixé.

Un incendie s'est déclaré à La Roche Chalais, sur l'ancienne commune de Saint-Michel-l'Ecluse, aux alentours du lieu-dit Lavautour, et un autre à proximité à Eygurande-et-Gardedeuil ce dimanche en fin d'après-midi. À 7 heures de lundi matin, 110 hectares avaient brûlé, c'était une quarantaine vers 21h30 la veille. Si le feu de La Roche Chalais n'a pas ou peu progressé dans la nuit, celui d'Eygurande est fixé. Suivez la situation avec France Bleu.

L'essentiel

Deux incendies se sont déclarés dans la forêt de la Double, à la Roche-Chalais et à Eygurande-et-Gardedeuil

Le feu d'Eygurande est fixé

Environ 230 pompiers sont mobilisés dont des renforts de Corrèze et du Lot-et-Garonne et des deux Charentes

À 7 heures, 110 hectares avaient brûlé , c'était une quarantaine à 21h30

Les pompiers demandent aux habitants de laisser les accès libres

La Dordogne est classée en risque sévère incendie

Suivez la situation en direct sur France Bleu Périgord

"Une nuit calme" à La Roche-Chalais

La nuit a été "calme" à la Roche-Chalais indiquait son maire Jean-Michel Sautreau sur France Bleu Périgord ce lundi matin à 7 heures. "Il n'y a pas eu de grandes flammes, il y avait moins de vent" poursuivait-il en précisant que "les pompiers sont maintenant sur les reprises. Des moyens plus limités vont être sur le feu aujourd'hui : entre 100 et 120 hommes vont rester sur les lieux". Heureusement, il n'y a pas eu de dégât assurait également le maire : "Les habitations ont été préservées, une maison a été évacuée avec des fumées qui étaient susceptibles d'arriver". Jean-Michel Sautreau explique "qu'il y a eu plusieurs départs de feu quasi simultanément. Nous devons être très prudents. Le travail d'investigation va continuer pour trouver l'origine de ces incendies".

Deux canadairs, un avion Dash et un hélicoptère mobilisés

Les pompiers ont donc été appelés sur deux incendies ce dimanche. Le premier est situé à la Roche-Chalais au lieu-dit Lavautour. 170 pompiers sont mobilisés sur place. Le deuxième feu de forêt est situé à Eygurande-et-Gardedeuilh au lieu dit les Nauvettes. Ce deuxième feu a été fixé à minuit ce dimanche selon les pompiers. Cela veut dire que les flammes ne progressent plus. Là bas, le feu a ravagé dix hectares.

Les pompiers mobilisaient dans la soirée deux canadairs, un avion de largage Dash et un hélicoptère bombardier d'eau pour tenter de contenir les flammes. De nombreux engins venus des casernes de Dordogne étaient mobilisés, avec 230 pompiers de Dordogne, de Corrèze et du Lot-et-Garonne, de Charente et de Charente-Maritime ainsi que des renforts de camions de lutte contre les feux de forêt venus de Corrèze, de Charente et du Lot-et-Garonne. L'avion de reconnaissance HORUS était également mobilisé pour aider à orienter les sapeurs.

Le vent soufflait dans le secteur en début de soirée. La gendarmerie a fait évacuer au moins une maison de riverains, parce que les fumées s'orientaient vers leur domicile. Selon l'état-major des pompiers, les feux ont pris en pleine forêt de la Double, avec des massifs de pins et de résineux.

200 pompiers sont mobilisés ce dimanche soir © Radio France - Marc Bertrand

Le feu s'est déclaré sur deux communes différentes mais limitrophes. © Radio France - Marc Bertrand

L'incendie à La Roche Chalais, au lieu-dit Lavautour aux alentours de 19 heures. - Photo fournie par un auditeur - Photo fournie par un auditeur

"Laisser libre les accès pour les pompiers"

Le commandement des pompiers recommande de "laisser libre les accès" pour faciliter l'intervention des secours sur place. Les pompiers n'ont procédé à aucune évacuation et protègent les sites sensibles comme les habitations. Il n'y avait aucun blessé à déplorer à 21 heures.

Un incendie s'était déjà déclaré vendredi dans une zone toute proche, à Eygurande-et-Gardedeuil. Cinq hectares de massif de pin avaient brûlé. La Dordogne est placée en risque sévère incendie. L'accès aux forêts est désormais limité par la préfecture. Les véhicules à moteur n'ont pas le droit de s'y rendre, ni même de stationner sur les chemins entre 14h et 22 heures.

Deux incendies à quelques kilomètres

Les deux feux ont pris vers 17h30 ce dimanche à moins de cinq kilomètres de distance. Au lieu dit les Nauvettes à Eygurande-et-Gardedeuilh et au lieu dit Lavautour à la Roche-Chalais. Il y a quelques jours, le vendredi 5 août dernier, un incendie s'est déclaré sur cette même commune d'Eygurande-et-Gardedeuilh, il a ravagé cinq hectares.

Le feu est parti à chaque fois dans des massifs de pins.