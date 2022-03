EN IMAGES - Un incendie en Dordogne sur le lieu de stockage d'une scierie

De loin, les flammes sont impressionnantes et s'élèvent à plusieurs mètres de haut. Environ 100 mètres cube de planches et de poutres sur des palettes ont pris feu ce mardi 22 mars en début de matinée dans une scierie de la commune de Segonzac en Dordogne, entre Saint-Astier et Ribérac, au lieu-dit La Fayardie. Les pompiers ont été appelés vers neuf heures et demi du matin.

Des stocks de planches en flammes

Deux camions pompe-tonne et un camion échelle se sont rendus sur place, avec une vingtaine de sapeurs-pompiers et deux porteurs d'eau. Ils ont réussi à circonscrire l'incendie, situé sur un lieu de stockage extérieur, pour éviter qu'il ne se propage aux bâtiments de la scierie situés à quelques dizaines de mètres.

Pas de dégâts sur la scierie

Selon le maire de la commune, l'activité de production de la scierie n'est pas interrompu à cause de l'incendie, et il ne devrait pas y avoir de chômage technique. Mais des flammes s'échappaient toujours des décombres vers midi, et les pompiers s'attendaient à rester de longues heures sur place pour éviter des reprises de feu.