Un incendie entre Bessan et Agde difficile à maîtriser

Un incendie important entre les communes de Bessan et d'Agde ce samedi 15 juillet. A 17h00 40 hectares de garrigues et de paille avaient brûlé. Le feu n'était toujours pas fixé.

L'incendie s'est déclaré un peu après midi ce samedi 15 juillet entre Vias et Bessan. En fin d'après midi, malgré les importants moyens de pompiers déployés sur place, 40 hectares de garrigues et de chaumes avaient brûlé. Le feu est très compliqué à maîtriser compte tenu de la nature de la végétation, très inflammable. Les flammes s'éloignaient vers 17h00 de l'autoroute A9 et se dirigeaient vers Agde. Un élevage bovins était menacé.

🚒Départ de #feu 🔥sur commune #Bessan prudence au volant aux abords autoroute A9 et D612a Respectez les consignes sur place des forces ordre pic.twitter.com/J6S0Tfr346 — Préfet de l'Hérault (@Prefet34) July 15, 2017

Des moyens aériens

Avec sept groupes d'intervention au sol, les pompiers luttaient toujours en ce milieu d'après midi contre les flammes. Les équipes au sol sont soutenues par des moyens aériens, des avions départementaux qui déversent du retardateur. Des canadairs nationaux sont venus aider ces moyens locaux mais ils ont ensuite étaient appelés ailleurs.

Trois pompiers légèrement blessés

Parmi les soldats du feux qui sont intervenus au sol, trois ont été légèrement blessés. Un victime d'un coup de chaud, deux autres ont reçu sur la tête le largage par avion d'un produit retardant. Ils ont été conduit à l’hôpital de Béziers pour des examens complémentaires.

Route coupée et grosses difficultés sur l'A9

Le feu jouxte la D612a qui a dû être coupée dans les deux sens. La fumée a atteint l'autoroute A9 déjà chargée pour ce week-end de grand départ. Un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé. Les sorties étaient conseillées à Sète-Poussan en direction de l'Espagne et à Béziers en direction de Montpellier.