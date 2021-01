Dans la nuit de samedi à dimanche 24 janvier, un incendie a pris dans une chambre de l'Etablissement Public de Santé Mentale d'Armentières. Une explosion a été entendue. Six personnes manquaient à l'appel à l'arrivée des pompiers, le bilan définitif fait état de 8 blessés dont 2 en urgence absolue.

Un incendie et une explosion font 8 blessés dont 2 en urgence absolue à l'EPSM d'Armentières

Le feu a pris dans une chambre de l'établissement public de santé mentale (EPSM) d'Armentières peu après 23 heures dans la nuit de samedi à dimanche 24 janvier. Les pompiers parlent également d'une explosion, mais on ne sait encore si elle a été causée par l'incendie ou si elle est à l'origine des flammes. A l'arrivée des secouristes, des patients manquaient à l'appel, et deux personnes se trouvaient en arrêt cardio-respiratoire.

Deux infirmières et six patients blessés

Les soldats du feu ont finalement retrouvé 6 personnes et ont maîtrisé l'incendie. Le bilan définitif fait était de deux personnes en urgence absolue, et six personnes en urgences relatives. Parmi elles se trouvent deux infirmières.

Douze autres personnes étaient hébergées dans la structure de soin : elles ont pu être relogées sur place.