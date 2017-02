Un incendie fait un mort, deux blessés graves et 23 plus légers à Noyon dans l'Oise

Un mort, deux blessés graves et 23 blessés plus légers. Le bilan est très lourd après un incendie dans la nuit de vendredi à samedi à Noyon dans l'Oise. La panique serait à l'origine de ce bilan.

Il est 2h57 ce samedi matin quand les pompiers de l'Oise sont appelés pour un feu au rez-de-chaussée d'un immeuble de la rue du Maréchal Weygand à Noyon. Arrivés sur place moins de dix minutes plus tard, ils ont trouvé un immeuble enfumé.

La panique serait à l'origine de ce très lourd bilan

Le feu, en tant que tel, n'était pas particulièrement virulent, confient les pompiers, mais une épaisse fumée s'est répandue dans toute la cage d'escalier et la panique a gagné les habitants de l'immeuble. Un homme est sorti de son appartement et a voulu descendre par ces escaliers. Il est mort intoxiqué par les fumées. Deux personnes ont sauté par la fenêtre du troisième étage. Grièvement blessées, elles ont été emmenées aux hôpitaux de Compiègne et Amiens.

23 autres personnes, dont quatre enfants, ont été plus légèrement touchées par cet incendie, principalement à cause des fumées. Elles ont été emmenées aux hôpitaux de Noyon, Compiègne, Amiens, Soissons et Saint-Quentin. Onze personnes ont également du être mises à l'abri.

Les pompiers rappellent les consignes de prudence en cas d'incendie

Au total, 43 pompiers appuyés par dix ambulances ont été mobilisés pour cet incendie.

Après ce drame, les pompiers de l'Oise ont un message à faire passer : en cas d'incendie, ne descendez surtout pas dans la fumée, ne sortez pas de chez vous, restez à l'intérieur et manifestez-vous à la fenêtre.