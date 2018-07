Gros dispositif avec 25 pompiers, 3 fourgons et la grande échelle ce mercredi matin dans la boucle de Besançon. Les secours ont été appelés pour un feu d'appartement au numéro 19 de la Grande Rue. Le risque de propagation a été écarté.

Les pompiers sont intervenus ce matin peu avant 11h au numéro 19 de la Grande Rue à Besançon. Ils ont déployé de gros moyens dans le secteur historique de la Boucle afin d'éviter toute propagation du feu. A l'origine c'est un incendie qui s'est déclaré aux 2e et 3e étage d'un immeuble, côté cour intérieure.

Il n'y a pas eu de victimes. Les appartements seraient inoccupés donc aucun relogement n'est prévu.

Pour le moment on ne connaît pas encore les causes de l'incendie. L'origine serait accidentelle, ce serait dû à un problème technique. Selon les pompiers, le feu est parti d'un appareil électrique ou de l'électricité. Il a pris peu avant 11h dans deux appartements des 2e et 3e étages. Si le feu a été rapidement maîtrisé, pendant au moins deux heures ce mercredi midi, les pompiers vont rester sur place pour une opération complexe de dégarnissage. Car le risque de propagation est très élevé dans ces immeubles anciens, où il y a beaucoup de bois.

Les sapeurs pompiers vont donc gratter les lattes de bois des plafonds du 3e étage et des planchers des 2e étage. Ils sont équipés également de thermomètre et caméra thermique. Tant que la température excède une trentaine dans les plafonds, murs et planchers, les pompiers restent sur place, avec les lances à incendie.

Pendant tout ce temps la circulation restera fermée pour les voitures. Les piétons eux peuvent continuer à circuler sur la grande rue.