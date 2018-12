Un incendie important sur le site de GDE près de Caen à Rocquancourt

Normandie, France

Près de Caen, à Rocquancourt, un incendie s'est déclaré sur le site de l'usine de recyclage Guy Dauphin Environnement. Les pompiers sont partis sur place vers 22h le jeudi 20 décembre 2018. Ils étaient encore sur les lieux vers 3h du matin pour éteindre et circonscrire le feu.

C'est un bâtiment de 5 000m² destiné au stockage et au tri des déchets qui a été touché par le sinistre. On ignore encore ce qui a déclenché l'incendie. Environ soixante pompiers ont été mobilisés sur cette intervention ainsi que quinze véhicules du service départemental d'incendie et de secours. En avril et en février dernier, l'entreprise GDE avait déjà été victime d'incendies. C'est la troisième fois depuis le début de l'année.