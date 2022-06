Un incendie impressionnant à Chèvremont

Une cinquantaine de pompiers, quatre camions et une échelle. Les sapeurs pompiers du Territoire de Belfort ont déployé une forte mobilisation pour tenter de contrôler un immense incendie à Chèvremont. Le feu serait parti d'une grange inoccupée, rue de la Gare en début d'après-midi ce lundi.

Le bâtiment est désormais complètement embrasé et le brasier menace de se propager aux pavillons aux alentours. Les habitants ont rapidement été évacués et aucune victime n'est à déplorer. La cause de l'incendie est pour l'instant inconnue.