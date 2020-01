Un incendie impressionnant à Nantes, quartier de la Beaujoire

Nantes, France

Les images sont impressionnantes : il y a eu une explosion suivi d'un feu, ce dimanche soir, dans un immeuble de 15 étages du quartier de la Beaujoire à Nantes. Sept des 220 habitants ont dû être emmenés à l'hôpital mais il n'y a pas de blessé grave.

Une explosion et de grandes flammes

L'explosion a eu lieu en début de soirée, vers 18h30, dans un appartement du cinquième étage de cet immeuble de la rue Gustave Eiffel. Elle a été suivie d'un violent incendie : de grandes flammes sortaient par les fenêtres pour aller lécher la façade du bâtiment.

Gros dispositif de pompiers

Un important dispositif de pompiers a été déployé : 56 hommes et 20 véhicules pour éviter que le feu ne se propage. En tout, trois appartements ont été abîmés et les 220 habitants de l'immeuble ont du être relogés par la mairie et par la Nantaise d'habitation après avoir été accueillis à la maison de quartier.

10 adultes et quatre enfants pris en charge

14 habitants de l'immeuble - 10 adultes et quatre enfants - ont été pris en charge par les pompiers. Sept d'entre eux ont ensuite été emmenés à l'hôpital, mais il n'y a pas de blessé grave.