Un incendie impressionnant au centre de Clermont-Ferrand

L'incendie s'est déclaré vers 10H30 sur le chantier d'un immeuble, entre l'avenue Roosevelt et la rue Thorrilhon. Plusieurs immeubles sont en construction à l'emplacement de ce qui était autrefois l'hôpital Sainte-Marie. Le feu s'est déclaré lors de travaux sur le toit, entrainant l'explosion d'une ou plusieurs bouteilles de gaz.

Deux ouvriers ont été blessés. L'un d'entre eux est en urgence relative (intoxiqué par les fumées de l'incendie) et l'autre plus légèrement touché. Une quarantaine de pompiers ont été mobilisés ainsi qu'une trentaine de policiers pour établir un périmètre de sécurité autour du site. Il n'y a heureusement pas eu d'autres blessés puisque l'immeuble est encore en construction et donc inhabité.

Un grand panache de fumées noires était visible dans l'agglomération clermontoise.