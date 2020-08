MISE A JOUR: L'incendie de Gerzat a été circonscrit

L'incendie était impressionnant et a mobilisé une soixantaine de pompiers. Ils ont réussi à venir à bout du sinistre en un peu plus d'une heure

Le panache de fumée noire était visible de l'autoroute mais aussi de bien plus loin. Des auditeurs de France Bleu Pays d'Auvergne ont indiqué sur notre page Facebook voir la fumée depuis Volvic ou encore Le Cendre.

L'incendie s'est déclaré en fin d'après-midi, un peu avant 18 heures, dans la zone industrielle de Gerzat Sud, le long de l'A 71. Il a détruit le site Véolia spécialisé dans le retraitement des déchets professionnels. Il ne s'agit pas d'un site Sévéso. Le bâtiment principal a brûlé flammes. Tout autour se trouvaient des bennes contenant des produits à recycler. Le site était susceptible de contenir des produits chimiques potentiellement dangereux.

Les pompiers ont déployé immédiatement de gros moyens, ne sachant pas si les produits chimiques étaient en feu ou non, avec l'unité de risques chimiques en première ligne. 52 pompiers ont été mobilisés et sont venus à bout du sinistre en un peu plus d'une heure.

Les fumées se sont dispersées. Il n'y a pas de risque de pollution terrestre ou aquatique selon la préfecture du Puy-de-Dôme.